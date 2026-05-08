Венцеслав Иванов: Никой не се бие сам

Утре Ком (Берковица) ще играе в град Левски с едноименния тим. Срещата е от 20-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Съперникът има опитни футболисти. За нас най-важното е какво ще направим ние. Трябва да подходим отговорно към мача, защото никой отбор няма сам да се победи. Важно е да запазим ефективността от последния ни двубой. Трудно е с мотивацията в последните срещи от сезона. Но пък Северозападната Трета лига е с по-малко отбори и не сме изиграли толкова много мачове. Трябва да изпитваме удоволствие от играта“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.