Четири отбора мечтаят за нещо много голямо в Лигата на конференциите

  • 7 май 2026 | 09:18
В днешния 7-и май (четвъртък) ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тазгодишното издание на третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите. Това е петото издание на надпреварата и по всяка вероятност ще има пети различен носител на трофея, тъй като никой измежду предходните шампиони Рома, Уест Хам, Олимпиакос и Челси не се състезава в турнира този сезон. Днес се играят двата полуфинални реванша, като те започват от 22:00 часа българско време.

Голямата изненада в турнира Кристъл Палас взе стабилен аванс срещу Шахтьор (Донецк) след 3:1 в първия мач, който се игра в Полша заради руската военна агресия, която пречи на нормалното провеждане на международния спортен календар в Украйна от 2022 г. насам. “Орлите” пък първоначално трябваше да играят в по-високо намиращия се в йерархията на УЕФА турнир Лига Европа, но поради съвпадение в собствеността на друг участник там в лицето на Лион англичаните трябваше да се примирят с Лигата на конференциите. Това обаче се оказа техният златен билет за нещо много голямо и те могат да спечелят европейски трофей, след като чак през миналата 2025 г. завоюваха за първи път в историята си златни медали от значима надпревара в лицето на английската ФА Къп. Освен това възпитаниците на Оливър Гласнер стартираха сезона с триумф в Къмюнити Шийлд и сега могат да спечелят дубъл. Шахтьор (Донецк) пък вече има една европейска титла в клубната си витрина, след като през 2009 г. спечели последното издание на турнира за Купата на УЕФА.

Рекордно бърз гол доближи Кристъл Палас до мечтания финал
В другия полуфинал Райо Валекано, който също е една от големите изненади в Европа този сезон, ще опита да задържи аванса си от 1:0 срещу Страсбург от първия сблъсък. Сега обаче реваншът е на френска земя в града на Европейския парламент и Страсбург ще опита да направи обрат, възползвайки се от домакинския фактор. Страсбург е носител на трофея от вече несъществуващия турнир Интертото, в който триумфира през 1995 г., и сега ще опита да добави втора европейска купа към витрината си.

Райо тотално надигра Страсбург, но вкара само един гол
Големият финал на турнира е на 27-и май (сряда) на стадион “Ред Бул Арена” в Лайпциг.

