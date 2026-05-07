Туран: Матираха ни в първия мач, искам поне да бъда равностоен опонент

Старши треньорът на Шахтьор (Донецк) Арда Туран заяви по повод реванша от полуфиналите в Лигата на конференциите, че изпитва голямо уважение към противника Кристъл Палас и мениджъра Оливер Гласнер. Английският тим се наложи с 3:1 в първия мач.-

„Имам голямо уважение към треньора на Кристъл Палас Оливер Гласнер. Матираха ни в първия мач.

Във втория двубой поне искам да му бъда равностоен опонент. Много съм щастлив да се изправя срещу треньор като него тук“, коментира Туран преди гостуването в Англия.