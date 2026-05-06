Гласнер: Знаем, че отново можеш да напишем история

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер не скри вълнението си от възможността лондончани да играят на финал в евротурнирите. Утре "орлите" се изправят срещу Шахтьор (Донецк) в реванш от полуфиналите на Лигата на конференциите. Палас е в отлична позиция, след като спечели първия мач с 3:1.

"Преди няколко години да играе европейски финал беше толкова далече от Кристъл Палас, а сега е близо. Знаем, че отново можеш да напишем история. Знаем, че можем да дадем на феновете моменти, които да останат завинаги. Това може би е най-хубавото в работата ни - може да дадеш на хората, които гледат, вълнение в живота. Това искаме да им дадем", сподели Гласнер.

🗣️ 😂 Glasner on where he would like a statue if we win the @Conf_League: There was a famous Austrian football player who was once asked where to put his statue. He said, “I don’t need a statue because the doves shits on the statue.” pic.twitter.com/ejnt3Ycmk1 — Palace Report (@PalaceReport) May 6, 2026

"Ако не съм развълнуван за утрешния мач, значи не съм на правилната работа. Ако загубиш вълнението, това е знак, че трябва да се откажеш. Днес казах на играчите, че се наслаждавам да съм част от тази невероятна група. Играем футбол за тези мачове. Всички сме концентрирани. Знаем, че това е голям мач за всички играчи и клуба", допълни той.

"Трябва ни още едно страхотно представяне, но, разбира се, ще играем с много увереност. На "Селхърст парк" знаем, че ще имаме страхотна подкрепа. Казах на играчите, че най-хубавото е, че знаем какво да правим. Няма нужда от много промени. Просто трябва да сме на най-доброто си ниво", каза още австриецът.