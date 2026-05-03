Алегри: Не можем да захвърлим десетмесечен труд по подобен начин

  3 май 2026 | 21:40
Наставникът на Милан Масимилиано Алегри изрази разочарованието си от ранните допуснати голове в двете полувремена при днешната загуба с 0:2 от Сасуоло. Той също така увери, че отборът ще се подготви добре за гостуването на Аталанта и че няма смисъл феновете да се притесняват за представянето на “росонерите” през втория полусезон.

“Подходихме слабо към мача. Допуснахме гол след четири минути, но по-лошото е, че второто попадение дойде само минута след почивката, което е недопустимо дори в намален състав. За съжаление, просто се намираме в такъв период, като пропиляхме добра възможност. Сега имаме седмица, за да се подготвим за мача в Бергамо. Определено не можем да захвърлим десетмесечен труд по подобен начин. Технически направихме доста грешки. Трябва да забравим тази неделя, но тя трябва да ни даде тласък за вторник, за да се подготвим добре за двубоя с Аталанта.

Не бих казал, че мястото ни в Шампионската лига е под риск. Винаги съм казал, че ще се радваме да бъдем там, дори и да се наложи да чакаме до последния кръг. Все пак аз живея заедно с отбора и съпреживявам всеки момент. Това е един от трудните такива, като трябва да запазим спокойствие, поемайки отговорност и трудейки се през седмицата за срещата с Аталанта. Посланието ми към феновете е, че сме се трудели десет месеца, а сега сме на финалната права. а съжаление, вторият полусезон не върви много добре. Но не можем да променим миналото. Трябва заедно да се подготвяме за последните мачове. Трябва да останем в играта до края. Дори и в трудните моменти, трябва да се трудим усърдно, за да ги преодолеем.

Дали съм казал нещо на Фикайо Томори след изгонването му? Да играем 70 минути с 10 човека не беше лесно, но такива неща се случват във футбола. Важното е да надигнеш глава и бързо да стъпиш на краката си. Безсмислено е да мислим за случилото се днес или за 16-те мача през втория полусезон. Просто ни трябват два добри резултата от три мача, за да достигнем ШЛ. Разбирам разочарованието на феновете, защото всички искахме бързо да постигнем тази цел. Но футболът е такъв и е безсмислено да се тревожим. Просто трябва да работим с голям фокус и с чувство за отговорност. Защо смених Кристофър Нкунку на почивката? Исках да останем в мача възможно най-дълго, защото изоставахме с един гол, а ни трябваше повече баланс. Това обаче беше безполезно, тъй като само след минута допуснахме попадение и изостанахме с 0:2”, коментира Алегри след двубоя.

Снимки: Gettyimages

