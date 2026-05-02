Удинезе се справи с Торино и поне за малко се качи в горната половина на таблицата

Удинезе надви с 2:0 Торино в мач от 35-тия кръг на Серия А в срещата между двата отбора, които спокойно доиграват сезона. Головете за фриуланите паднаха съответно в самия край на първата част и в началото на втората.

Така Удинезе поне за малко се изкачи в горната половина на таблицата и заема 10-о място с 47 точки при три оставащи кръга. Торино пък засега е на 13-а позиция с 41 пункта, като това бе първото поражение в последните пет мача за “биковете”.

Още в 4-ата минута Торино можеше да открие резултата чрез Джовани Симеоне, който обаче стреля право в тялото на стража Мадука Окойе. След това обаче постепенно Удинезе наложи превъзходството си и изглеждаше , че ще поведе чрез гол на Николо Дзаниоло, но попадението бе отменено заради засада след намеса на ВАР. В 30-ата минута пък опасен удар отново на Дзаниоло бе блокиран. Все пак в самия край на първата част фриуланите излязоха напред. След пробив отляво и недобра намеса на бранителите на Торино, топката достигна до Кингсли Ехизибуе, който отблизо я насочи в мрежата - 1:0 за Удинезе.

В самото начало на втората част домакините нанесоха втори удар по съперника си. В 51-вата минутат Ленън Милър центрира от корнер, а датският бранител Томас Кристенсен изпревари лошо излезлия страж на Торино Алберто Палеари и с глава насочи топката в мрежата - 2:0. Тринадесетина минути по-късно авансът на Удинезе можеше да стане още по-голям, но Юрген Екеленкамп от непосредствена близост стреля право в тялото на стража на гостите. До края Торино така и не успя да върне поне почетен гол и да опита обрат - за разлика от предната среща на тима с Интер, и така срещата завърши при този резултат.

Следвай ни:

Снимки: Imago