Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА уреди защитник на Лудогорец?

ЦСКА уреди защитник на Лудогорец?

  • 6 май 2026 | 09:29
  • 5298
  • 7

ЦСКА работи ударно по новата селекция и вече си осигури първото ново попълнение това лято. "Мач Телеграф" твърди, че "червените" са уредили защитника Диниш Алмейда. Португалецът ще дойде на "Армията" като свободен агент, след като договорът му с Лудогорец изтича през лятото. Твърди се, че той е отказал предложен му нов контракт от "орлите", за да приеме предложението на ЦСКА.

Очаква се 30-годишният централен защитник да подпише договор поне за две години, а лично той е настоява за тригодишен контракт.

Привличането на Диниш Алмейда, който беше твърд титуляр за Лудогорец през сезона, означава, че ЦСКА със сигурност ще се раздели с испанеца Адриан Лапеня, който беше трагичен през тази кампания. Възможно е и Делова да си тръгне, защото отказва да подпише нов договор, в който да няма клауза за откупуване. Това означава, че косоварят ще бъде продаден през лятото за сравнително ниска сума, каквато е написана в договора му.

Ръководството на ЦСКА ще направи солиден удар с привличането на Алмейда, който категорично беше най-класният защитник на Лудогорец, което се видя ясно в евротурнитирте.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

  • 6 май 2026 | 08:00
  • 2878
  • 2
На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

  • 6 май 2026 | 07:30
  • 4635
  • 8
Симов: Можем да съжаляваме

Симов: Можем да съжаляваме

  • 5 май 2026 | 22:14
  • 1246
  • 0
Георгиев: Трябва да съжаляваме за първото полувреме

Георгиев: Трябва да съжаляваме за първото полувреме

  • 5 май 2026 | 22:11
  • 1928
  • 4
Локо (София) проспа първите минути, но успя да се събуди след почивката срещу Ботев (Враца)

Локо (София) проспа първите минути, но успя да се събуди след почивката срещу Ботев (Враца)

  • 5 май 2026 | 21:55
  • 34456
  • 72
Пиротехническо шоу озари небето над “Армията” по повод 78-ата годишнина на ЦСКА

Пиротехническо шоу озари небето над “Армията” по повод 78-ата годишнина на ЦСКА

  • 5 май 2026 | 21:48
  • 1975
  • 26
Виж всички

Водещи Новини

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

  • 6 май 2026 | 10:20
  • 8450
  • 36
Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

  • 6 май 2026 | 09:59
  • 10739
  • 8
Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

  • 6 май 2026 | 07:00
  • 7733
  • 11
Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

  • 5 май 2026 | 23:59
  • 54474
  • 375
На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

  • 6 май 2026 | 07:30
  • 4635
  • 8
Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

  • 6 май 2026 | 08:00
  • 2878
  • 2