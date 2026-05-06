ЦСКА уреди защитник на Лудогорец?

ЦСКА работи ударно по новата селекция и вече си осигури първото ново попълнение това лято. "Мач Телеграф" твърди, че "червените" са уредили защитника Диниш Алмейда. Португалецът ще дойде на "Армията" като свободен агент, след като договорът му с Лудогорец изтича през лятото. Твърди се, че той е отказал предложен му нов контракт от "орлите", за да приеме предложението на ЦСКА.

Очаква се 30-годишният централен защитник да подпише договор поне за две години, а лично той е настоява за тригодишен контракт.

Привличането на Диниш Алмейда, който беше твърд титуляр за Лудогорец през сезона, означава, че ЦСКА със сигурност ще се раздели с испанеца Адриан Лапеня, който беше трагичен през тази кампания. Възможно е и Делова да си тръгне, защото отказва да подпише нов договор, в който да няма клауза за откупуване. Това означава, че косоварят ще бъде продаден през лятото за сравнително ниска сума, каквато е написана в договора му.

Ръководството на ЦСКА ще направи солиден удар с привличането на Алмейда, който категорично беше най-класният защитник на Лудогорец, което се видя ясно в евротурнитирте.