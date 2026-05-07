Следете плейофите на НБА със Sportal.bg: Втори мач в две от сериите

В ранните часове на днешния 7-и май (четвъртък) се играят две нови срещи от плейофите на НБА на САЩ и Канада. И двете срещи ще представляват мач номер 2 от въпросните серии.

Ню Йорк Никс, който поведе в 1/2-финалите от Източната конференция срещу Филаделфия 76ърс, отново е домакин. Сблъсъкът стартира в 2:00 часа българско време.

От 4:30 часа е сблъсъкът на Западното крайбрежие и в него Сан Антонио Спърс посреща Минесота Тимбъруулвс. “Вълците” взеха първия сблъсък и дори да отстъпят днес, ще имат шанса да посрещнат следващите два мача на свой терен при равенство.