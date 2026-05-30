Рилски спортист със златото при девойките до 16 години

Рилски спортист се окичи със златните медали от финалния турнир за 16-годишни девойки. Срещите се изиграха през изминалите пет дни в зала “Триадица”.

Във финала на турнира отборът от Самоков победи Септември 97 със 73:61. За Рилски Дария Райкова приключи с 22 точки и 10 борби, кaто тя стана MVP на турнира и имаше най-много асистенции. Никол Христова добави 14 и 5 борби. Сияна Атанасова и Кая Стефанова отбелязаха по 11 точки. Анелия Йорданова бе най-резултатна за столичния състав със 17 точки и 9 борби. Дария Цветкова (16 борби) и Леа Миланова (7 борби) останаха с по 13 точки.

Бронзът отиде в ръцете на състезателките на Шампион 2006, които се наложиха над Локомитив София с 85:55. За тима на Ирена Колева Кармен Георгиева финишира с 36 точки и 6 асистенции, като бе избрана и за Реализатор №1. Инна Макова се отчете с 13. Рая Брайкова имаше 12 и 8 борби. Ема Апостолова регистрира дабъл-дабъл - 10 точки и 11 борби. За Локомотив Виктория Зелкова вкара 20 точки плюс 6 борби. Гергана Димитрова също стигна до двойните показатели - 11 и 12 борби.

Пети финишира Светкавица, който се справи с Берое Стара Загора с 63:46. За тима от Търговище Сияна Георгиева впечатли с 27 точки и 27 борби, с което достигна до наградата за Най-добър борец. Вероника Петрова регистрира 18 и 9 борби. Рая Цветкова бе най-добра за старозагорки с 22 точки, 10 борби и 8 откраднати топки. Лина Иванова имаше 10 и 8 борби.

Дунав Русе 2016 остана на седмото място след победа над Славия с 57:54. За тима от Русе Севил Руждиева приключи с 14 точки и 13 борби. Виктория Димитрова се разписа с 13 и 5 асистенции. Благилия Димитрова допринесе с 12 точки и 8 борби. Яна Тодорова даде тон на “белите” с 18 точки и 10 борби, която взе отличието за Най-много отнети топки. Сияна Благова остави срещу името си 12 и 7 борби. Анджела Тошева реализира 11 точки.

Снимка: БК Рилски спортист

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google