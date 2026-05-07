Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Този път имаше битка, но Филаделфия пак преклони глава пред Ню Йорк

Този път имаше битка, но Филаделфия пак преклони глава пред Ню Йорк

  • 7 май 2026 | 10:38
  • 114
  • 0
Този път имаше битка, но Филаделфия пак преклони глава пред Ню Йорк

Джейлън Брънсън отбеляза 8 от своите 26 точки в последната четвърт при домакинската победа на Ню Йорк Никс над Филаделфия 76ърс със 108:102 в полуфиналите в Източната конференция на НБА. Тимът от Голямата ябълка поведе в серията с 2-0 победи, като се играе до четири успеха. Следващият мач е в петък вечерта във Филаделфия.

Мачът бе много оспорван, като бяха регистрирани 25 смени на водачеството в резултата - най-много от 11 години в плейофите на НБА. Имаше и цели 14 равенства в резултата. За разлика от първия мач, когато бяха пометени с 98:137, сега играчите на Филаделфия оказаха доста по-сериозна съпротива на противника си, но все пак не съумяха да изравнят резултата в серията.

Карл-Антъни Таунс вкара 20 точки и добави 10 борби и 7 асистенции, въпреки че игра само 27 минути. Оу Джи Ануноби напусна терена две минути и половина преди края на срещата с контузия на десния крак, но преди това се отчете с 24 точки, а Микал Бриджис добави 18 за победителите.

Тайрийз Макси отбеляза 26 точки за Филаделфия, но тимът вкара само 12 в последната част на мача, като водеше за последно с 99:96 близо 7 минути преди края на срещата. След това Сиксърс имаха само един успешен опит при стрелбата от десет опита.

Кели Убре и Пол Джордж завършиха с по 19 точки за Фили, а Ви Джей Еджкоумб добави 17. Тимът бе без звездния си център Джоел Ембийд.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Никс дръпна с две победи, Сан Антонио изравни серията

Никс дръпна с две победи, Сан Антонио изравни серията

  • 7 май 2026 | 07:34
  • 3656
  • 0
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 2332
  • 0
Ембийд пропуска втория мач срещу Никс

Ембийд пропуска втория мач срещу Никс

  • 7 май 2026 | 01:16
  • 902
  • 0
Валенсия взе пример от Жалгирис и намали серията срещу Панатинайкос

Валенсия взе пример от Жалгирис и намали серията срещу Панатинайкос

  • 6 май 2026 | 23:49
  • 2157
  • 0
Жалгирис се вдигна на късен щурм и прати серията с шампионите в четвърти мач

Жалгирис се вдигна на късен щурм и прати серията с шампионите в четвърти мач

  • 6 май 2026 | 22:45
  • 3904
  • 0
Звезда на Апоел пред Sportal.bg: Отново защитата ще е ключът

Звезда на Апоел пред Sportal.bg: Отново защитата ще е ключът

  • 6 май 2026 | 20:42
  • 1096
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

  • 6 май 2026 | 23:50
  • 74913
  • 552
Берое изпада по служебен път

Берое изпада по служебен път

  • 6 май 2026 | 21:08
  • 111098
  • 240
Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

  • 6 май 2026 | 21:54
  • 41265
  • 49
Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

  • 7 май 2026 | 08:49
  • 4037
  • 4
Галин Иванов: Недоволството на феновете на Славия е към един човек, напълно ги подкрепям

Галин Иванов: Недоволството на феновете на Славия е към един човек, напълно ги подкрепям

  • 6 май 2026 | 20:41
  • 28298
  • 13
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 2332
  • 0