Този път имаше битка, но Филаделфия пак преклони глава пред Ню Йорк

Джейлън Брънсън отбеляза 8 от своите 26 точки в последната четвърт при домакинската победа на Ню Йорк Никс над Филаделфия 76ърс със 108:102 в полуфиналите в Източната конференция на НБА. Тимът от Голямата ябълка поведе в серията с 2-0 победи, като се играе до четири успеха. Следващият мач е в петък вечерта във Филаделфия.

Мачът бе много оспорван, като бяха регистрирани 25 смени на водачеството в резултата - най-много от 11 години в плейофите на НБА. Имаше и цели 14 равенства в резултата. За разлика от първия мач, когато бяха пометени с 98:137, сега играчите на Филаделфия оказаха доста по-сериозна съпротива на противника си, но все пак не съумяха да изравнят резултата в серията.

A TRIO OF KNICKS SHINED IN GAME 2!



Brunson: 26 PTS, 6 AST

OG: 24 PTS, 5 REB, 4 STL

KAT: 20 PTS, 10 REB, 7 AST



New York leads Philly 2-0 in the East Semis 🍿 pic.twitter.com/GaDGr9cYz4 — NBA (@NBA) May 7, 2026

Карл-Антъни Таунс вкара 20 точки и добави 10 борби и 7 асистенции, въпреки че игра само 27 минути. Оу Джи Ануноби напусна терена две минути и половина преди края на срещата с контузия на десния крак, но преди това се отчете с 24 точки, а Микал Бриджис добави 18 за победителите.

Тайрийз Макси отбеляза 26 точки за Филаделфия, но тимът вкара само 12 в последната част на мача, като водеше за последно с 99:96 близо 7 минути преди края на срещата. След това Сиксърс имаха само един успешен опит при стрелбата от десет опита.

Кели Убре и Пол Джордж завършиха с по 19 точки за Фили, а Ви Джей Еджкоумб добави 17. Тимът бе без звездния си център Джоел Ембийд.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages