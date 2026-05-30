Начало на двубоя в Атина

Александър Везенков и компания продължават днес борбата за златото в гръцкото първенство с втория мач от полуфиналната серия с АЕК. Олимпиакос поведе с 1-0 в серията след убедителна домакинска победа, а днес ще се опита да се класира на финала, тъй като на полуфиналната фаза се играе до 2 успеха от 3 срещи. Срещата в SUNEL Arena в Атина започва в 17:15 часа наше време.

Новият шампион на Европа завърши редовния сезон непобеден в местната Баскет лига (24-0), а дотук няма поражение и в плейофите (3-0).

В другия полуфинален сблъсък Панатинайкос гостува днес на ПАОК в Солун. Панатинайкос взе много трудно след продължение домакинския си мач в първата среща и води с 1-0 в серията.

Стартови състави:

АЕК: Грей, Скордилис, Флионис, Бартли, Харалампопулос

Олимпиакос: Уолкъп, Уорд, Папаниколау, Везенков, Милутинов

