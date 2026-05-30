  БУБА Баскетбол триумфира с Купата на БФБ при U16

  • 30 май 2026 | 15:38
Отборът на БУБА Баскетбол за момчета до 16-годишна възраст спечели първия си трофей за сезона. Тимът вдигна Купата на БФБ. Във Варна възпитаниците на Ивайло Желев доминираха отново, като във финала победиха домакина Черно море Тича със 114:91, пише bubabasket.eu. Така те завършиха надпреварата с вкарани близо 230 точки.

БУБА доминира през първото полувреме, като авансът надмина 20 точки на моменти. Опитът за обрат на "моряците" след почивката се оказа недостатъчен.

С 24 точки и по 8 асистенции и отнети топки за победителите се отличи Борис Цоков, който заслужи приза за MVP на турнира. Християн Баков добави 17 точки, Марин Йошовски записа 14, а с 13 се включи Методи Алипиев. Калоян Панайотов вкара 10.

Момчетата продължават подготовката си за участието си в битките за титлата от Държавното първенство.

Снимка: bubabasket.eu

