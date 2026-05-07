Ембийд пропуска втория мач срещу Никс

Центърът на Филаделфия 76ърс Джоел Ембийд ще пропусне втория мач от полуфиналната серия на Източната конференция в НБА срещу домакина Ню Йорк Никс поради контузии в десния глезен и бедрото.

Според ESPN, Ембийд е не е взел участие в днешната тренировка на отбора, след като е почувствал усилена болка както в глезена, така и в бедрото си.

Джоел Ембийд бе ограничен до 14 точки при 3 тобни от общо 11 стрелби от игра при поражението на Филаделфия от Ню Йорк с 98:137 в понеделник в първия мач от серията.

Баскетболистът записа средно по 28 точки, 9 борби и 7 асистенции в последните четири мача от серията на Филаделфия срещу Бостън Селтикс в първия кръг на плейофите. 32-годишният Ембид не игра в първите три двубоя срещу Селтикс.

Бившият най-полезен играч в лигата участва само в 38 мача от редовния сезон на НБА заради множество заболявания. Той постигна средно по 26.9 точки, 7.7 борби и 3.9 асистенции.

