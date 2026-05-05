Симов: Можем да съжаляваме

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов бе разочарован от изпуснатата победа при гостуването на Локомотив (София) след като до десетата минута тимът водеше с 2:0. Специалистът е на мнение, че играта преди почивката е била много добра, но след това е имало спад.

“И двата тима можем да съжаляваме. Ние направихме страхотно първо полувреме, а след това неясно защо не играхме добре след почивката. Може би се стъписаха футболистите. Втори мач поред правим добро първо полувреме, но трябва да държим същото ниво през целия мач. Отпускане няма как да има до края на сезона. Показахме, че и двата отбора заслужено сме в по-предни места и не сме замесени в битката за спасение”, каза Симов.