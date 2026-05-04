Перес коментира битката си с Алонсо в Маями

  • 4 май 2026 | 19:01
Пилотът на Кадилак Серхио Перес призна, че се е насладил на битката със съперника си от Астън Мартин Фернандо Алонсо за по-предно класиране в Гран при на Маями във Формула 1.

"Имах възможност да се състезавам с него. Беше наистина забавно да се боря с Фернандо накрая. Той ме изпревари, но въпреки това беше страхотна и много интересна битка. Екипът и аз извлякохме максимума от тези състезания и научихме много.

Колапинто за срещата с Меси: Мечтата ми се сбъдна!

"Трябва да се върнем към основата, да анализираме всичко и да разберем в каква посока да тръгнем. Но чувствам, че още няколко промени ще ни позволят да направим още една крачка напред. Квалификацията беше много обещаваща, както и спринтът. Екипът също свърши страхотна работа по време на моето спиране в боксовете, имаше истински проблясъци на талант.

Президентът на ФИА: Формула 1 се завръща към V8 двигатели

"Като цяло всичко се движи в правилната посока. Надявам се в Астън Мартин да не се подобрят толкова", каза мексиканецът след края на състезателния уикенд, цитиран от FormulaPassion.it."

Перес завърши на 16-то място в Маями, докато Алонсо финишира една позиция по-напред.

Макларън: Норис не спечели в Маями заради 0,7 секунди
Снимки: Gettyimages

