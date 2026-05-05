Ще продължи ли въздходът на Берое, или Монтана ще завърже битката за оцеляване?

Берое посреща Монтана в мач 33-ия кръг на efbet Лига. Срещата запова в 17:30 часа и ще бъде ръководена от главния съдия Радослав Гидженов. Това е важен мач и за двата отбора, които се борят за своето оцеляване в шампионата.

Берое заема четвъртата позиция в своята група от осем тима. Заралии имат актив от 29 точки след 32 изиграни мача, като отборът има голова разлика от 24 вкарани и 45 допуснати гола. Монтана се намира на последното осмо място в групата с 21 точки от същия брой срещи, с 17 отбелязани и 46 допуснати гола.

Берое демонстрира отлична форма в последните си два мача, записвайки две последователни победи. Първо, те надиграха Спартак (Варна) като гост с 2:1, а след това разгромиха Славия с 3:0. Освен подобрението в представянето на Берое в състава се забелязва и смяна в курса по отношение на българските играчи. Срещу "белите" участие записаха цели четирима - двама като титуляри и двама влезли от пейката. Монтана също показва подобрение във формата си, като в последните два мача записа победа над Добруджа с 1:0 и равенство със Септември (София) 1:1.

В последните пет срещи между Берое и Монтана, беройци имат предимство с две победи и три равенства.