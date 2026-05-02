  3. Урибе: Ако Берое остане, е все едно, че сме спечелили титлата

Урибе: Ако Берое остане, е все едно, че сме спечелили титлата

  • 2 май 2026 | 16:18
Наставникът на Берое Хосу Урибе остана много доволен от втората поредна победа в първенството, този път с 3:0 над Славия, след която "заралии" се измъкнаха от зоната на изпадащите.

“Много съм доволен. Много важна победа. От три мача спечелихме 7 точки. Доволен съм, защото от много време бяхме в изпадащите. Тази победа е за феновете, защото от много време нямахме победа като домакин. Днес представихме хубав футбол.

С първия гол отборът се успокои и след това заигра футбола, който искам срещу добър отбор като Славия.

Много е важно за клуба тържествато от предната седмица. Преди 40 години Берое спечели шампионата. Ако останем в групата, за нас е все едно, че сме спечелили шампионата. Искам да спечелим мачовете и да върнем хората на стадиона", каза Урибе след впечатляващия домакински успех над "белите"..

Левски обърна Септември при 17-годишните

Левски обърна Септември при 17-годишните

Лудогорец U17 с класическа победа над Славия

Лудогорец U17 с класическа победа над Славия

Спасителната мисия на Берое върви по план след бой по Славия

Спасителната мисия на Берое върви по план след бой по Славия

Локо вдига Умарбаев за дербито на Пловдив

Локо вдига Умарбаев за дербито на Пловдив

Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски при едно условие

Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски при едно условие

Ето с кои играчи Левски атакува титлата

Ето с кои играчи Левски атакува титлата

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

Цветомир Найденов отиде за риба

Цветомир Найденов отиде за риба

Ботев (Враца) 2:0 Спартак (Варна), два бързи гола за домакините

Ботев (Враца) 2:0 Спартак (Варна), два бързи гола за домакините

Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

Ето с кои играчи Левски атакува титлата

Ето с кои играчи Левски атакува титлата

