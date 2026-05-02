Урибе: Ако Берое остане, е все едно, че сме спечелили титлата

Наставникът на Берое Хосу Урибе остана много доволен от втората поредна победа в първенството, този път с 3:0 над Славия, след която "заралии" се измъкнаха от зоната на изпадащите.

“Много съм доволен. Много важна победа. От три мача спечелихме 7 точки. Доволен съм, защото от много време бяхме в изпадащите. Тази победа е за феновете, защото от много време нямахме победа като домакин. Днес представихме хубав футбол.

С първия гол отборът се успокои и след това заигра футбола, който искам срещу добър отбор като Славия.

Много е важно за клуба тържествато от предната седмица. Преди 40 години Берое спечели шампионата. Ако останем в групата, за нас е все едно, че сме спечелили шампионата. Искам да спечелим мачовете и да върнем хората на стадиона", каза Урибе след впечатляващия домакински успех над "белите"..