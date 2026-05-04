Официално: Виляреал се разделя с треньора, който ги вкара в Шампионската лига

Наставникът на Виляреал Марселино Гарсия Торал си тръгва след края на сезона, обявиха официално от клуба. Той ще се възползва от това, че договорът му изтича. Според “Ас” между него и ръководството е имало разминавания относно продължителността на евентуалния нов контракт и визията за проекта на клуба през следващите сезони.
Новината не е добра за тима, защото точно този треньор класира тима за две поредни участия в Шампионската лига. През миналия сезон “жълтата подводница” финишира пети в Ла Лига и игра в най-престижния клубен турнир, но не успя да прескочи груповата фаза. През изминалия уикенд пък Виляреал си гарантира участието в ШЛ и през есента, като даже е фаворит за бронзовите медали.
Все пак от известно време насам имаше слухове, че Марселино ще си тръгне. Сбогуването дойде под формата на публикация в социалните мрежи със снимка на треньора и краткото послание: „Благодарим ти, Марсе“.
„Виляреал и астурийският треньор ще поемат по различни пътища в края на сезона. Благодарим ти от сърце, Марсе, за всичко, което даде на този клуб и на тези фенове. Желаем ти всичко най-добро в бъдещите ти спортни проекти“, гласеше съобщението от официалния профил на Виляреал.
Още през декември и януари стана ясно, че двете страни не могат да постигнат съгласие за подновяване на договора. Тогава клубът и треньорът решиха да се съсредоточат върху постигането на спортните цели и да оставят настрана индивидуалната ситуация и бъдещето на специалиста. След като целта беше изпълнена, дойде моментът да се потвърди, че Марселино напуска пейката на Виляреал за втори път.
Ако при първата му раздяла с клуба той беше уволнен дни преди началото на сезона (10 август 2016 г.), този път и двете страни бяха категорични, че ще се разделят с добри чувства, оценявайки постигнатото и дългогодишната си връзка. Още с пристигането си Марселино заяви, че този път нещата няма да приключат както първия и целта му е да завърши престоя си по добър начин.
Треньорът е настоявал за дългосрочен контракт, докато Виляреал е предлагал удължаване само с една година, с идея за оптимизиране на инвестициите и връщане към политиката на залагане на кадри от школата и млади играчи.
С това съобщение приключва вторият престой на Марселино начело на „жълтата подводница“, с общо седем сезона зад гърба си. С 294 мача, той се оттегля като треньорът с най-много двубои в историята на клуба, изпреварвайки Мануел Пелегрини (259). Статистиката му е впечатляваща – 145 победи, 71 равенства и 78 загуби, при голова разлика 334:246, което означава успеваемост от близо 50%.
Виляреал се класира за Шампионската лига след разгром
Първият му период беше от средата на сезон 2012/13 до кампания 2015/16. Тогава той изведе отбора до промоция, две класирания за Лига Европа и едно за Шампионската лига, както и до полуфинали в Купата на краля и Лига Европа.
Вторият му етап започна през сезон 2023/24. Той успя да спаси отбора в кризисен момент, след което го класира за Лига Европа и два пъти поред за Шампионската лига – постижение, което се случва за първи път в историята на Виляреал.