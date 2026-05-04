  1. Sportal.bg
  2. Виляреал
  Официално: Виляреал се разделя с треньора, който ги вкара в Шампионската лига

  4 май 2026 | 14:15
Наставникът на Виляреал Марселино Гарсия Торал си тръгва след края на сезона, обявиха официално от клуба. Той ще се възползва от това, че договорът му изтича. Според “Ас” между него и ръководството е имало разминавания относно продължителността на евентуалния нов контракт и визията за проекта на клуба през следващите сезони.

Новината не е добра за тима, защото точно този треньор класира тима за две поредни участия в Шампионската лига. През миналия сезон “жълтата подводница” финишира пети в Ла Лига и игра в най-престижния клубен турнир, но не успя да прескочи груповата фаза. През изминалия уикенд пък Виляреал си гарантира участието в ШЛ и през есента, като даже е фаворит за бронзовите медали.

Все пак от известно време насам имаше слухове, че Марселино ще си тръгне. Сбогуването дойде под формата на публикация в социалните мрежи със снимка на треньора и краткото послание: „Благодарим ти, Марсе“.

Виляреал и астурийският треньор ще поемат по различни пътища в края на сезона. Благодарим ти от сърце, Марсе, за всичко, което даде на този клуб и на тези фенове. Желаем ти всичко най-добро в бъдещите ти спортни проекти“, гласеше съобщението от официалния профил на Виляреал.

Още през декември и януари стана ясно, че двете страни не могат да постигнат съгласие за подновяване на договора. Тогава клубът и треньорът решиха да се съсредоточат върху постигането на спортните цели и да оставят настрана индивидуалната ситуация и бъдещето на специалиста. След като целта беше изпълнена, дойде моментът да се потвърди, че Марселино напуска пейката на Виляреал за втори път.

Ако при първата му раздяла с клуба той беше уволнен дни преди началото на сезона (10 август 2016 г.), този път и двете страни бяха категорични, че ще се разделят с добри чувства, оценявайки постигнатото и дългогодишната си връзка. Още с пристигането си Марселино заяви, че този път нещата няма да приключат както първия и целта му е да завърши престоя си по добър начин.

Треньорът е настоявал за дългосрочен контракт, докато Виляреал е предлагал удължаване само с една година, с идея за оптимизиране на инвестициите и връщане към политиката на залагане на кадри от школата и млади играчи.

С това съобщение приключва вторият престой на Марселино начело на „жълтата подводница“, с общо седем сезона зад гърба си. С 294 мача, той се оттегля като треньорът с най-много двубои в историята на клуба, изпреварвайки Мануел Пелегрини (259). Статистиката му е впечатляваща – 145 победи, 71 равенства и 78 загуби, при голова разлика 334:246, което означава успеваемост от близо 50%.

Първият му период беше от средата на сезон 2012/13 до кампания 2015/16. Тогава той изведе отбора до промоция, две класирания за Лига Европа и едно за Шампионската лига, както и до полуфинали в Купата на краля и Лига Европа.

Вторият му етап започна през сезон 2023/24. Той успя да спаси отбора в кризисен момент, след което го класира за Лига Европа и два пъти поред за Шампионската лига – постижение, което се случва за първи път в историята на Виляреал.

