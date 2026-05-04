  • 4 май 2026 | 12:05
Скандал: Неймар блъснал и ударил шамар на Робиньо-младши

Инцидент между Неймар и сина на бившия нападател на Реал Мадрид, Робиньо, се е случил по време на тренировка на ФК Сантос. На въпросната тренировка, предназначена за тези, които не са играли в мача срещу Палмейрас в първенството, Неймар се ядосал много на Робиньо-младши. Според известния бразилски вестник Globoesporte бившият ас на ПСЖ и Барселона се вбесил, защото младежът го финтирал! Дрибъл на 18-годишния футболист вбесил Неймар, който се почувствал неуважен и грубо фаулирал Робиньо-младши, предизвиквайки сблъсък, в който „имало викове и блъскане“.

И ситуацията можела да ескалира още повече, продължава бразилското издание: „Поне един човек, с когото се е свързал репортерът на Globoesporte, също твърди, че е видял номер 10 да удря шамар на младия играч“.

Същите източници на вестника твърдят, че след тренировката атмосферата в „Тренировъчния център Рей Пеле“ е била доста напрегната и че представителите на сина на Робиньо са поискали обяснения от клуба относно случилото се.

Globoesporte съобщава още, че в крайна сметка Неймар е провел разговор на четири очи с Робиньо-младши и се е извинил за агресивното си поведение: „Двамата играчи имат близки отношения, почти като между кръстник и неговия син, предвид близостта на Неймар до семейството на съотборника му“.

Въпреки този инцидент треньорът на Сантос Кука потвърди, че Неймар ще бъде включен в състава за мача във вторник от Копа Судамерикана срещу Реколета (Парагвай). Проблемът е, че тази ситуация не издига бразилския номер десет в очите на селекционера Карло Анчелоти, който е резервиран относно повиквателната му за Световното първенство през 2026 г.

