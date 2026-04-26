Борусия (Д) се разправи набързо с евробоеца Фрайбург и се върна към победите

Борусия (Дортмунд) разби с лекота с 4:0 Фрайбург в мач от 31-вия кръг на Бундеслигата. Гостите, макар и да имаха ротации, очевидно бяха доста уморени и разочаровани от тежкия полуфинал през седмицата за Купата на Германия срещу Щутгарт и оказаха твърде малко съпротива на съперника си. “Жълто-черните” вкараха три гола в рамките на първия половин час и набързо прекратиха интригата в двубоя, като четирима различни голмайстори се разписаха днес за тима на Нико Ковач.

Така Борусия след две поредни загуби се върна към победите и три кръга преди края има 5 точки преднина на второто място пред третия в класирането РБ Лайпциг. Фрайбург пък претърпя ново разочарование през тази седмица и трябва бързо да се вдига за предстоящите исторически за клуба полуфинални мачове в Лига Европа срещу португалския Брага. “Бразилците от Брайсгау” продължават да заемат 8-а позиция в таблицата, с равни точки със 7-ия Айнтрахт (Франкфурт).

Борусия започна много силно двубоя и след първите 15 минути вече водеше с два гола. Първо в 8-ата минута Рами Бенсебаини намери с добър дълъг пас включилия се Максимилиан Байер, който се откъсна от защитата на Фрайбург и преодоля Ноа Атуболу - 1:0 за Дортмунд. Само шест минути по-късно Юлиан Брант центрира отдясно, а Серу Гираси от малкото наказателно поле засече с крак и направи резултата 2:0.

380 – Eine Woche vor seinem 30. Geburtstag bestreitet Julian Brandt heute sein 380. Bundesliga-Spiel – in der BL-Historie bestritt nur BL-Rekordspieler Charly Körbel (384) mehr BL-Spiele vor seinem 30. Geburtstag (Eike Immel auch 380). Legende. pic.twitter.com/rstaK5zbaI — OptaFranz (@OptaFranz) April 26, 2026

Интригата окончателно приключи в 32-рата минута. Тогава Юлиан Риерсон центрира от корнер, а Бенсебаини бе оставен непокрит и с глава отбеляза третото попадение за “жълто-черните” - 3:0.

Фрайбург сякаш успя да намали в 55-ата минута след гол на Лукас Кюблер с глава, но след намеса на ВАР попадението не бе зачетено заради засада. Все пак имаше време и за четвърти гол за Дортмунд. Той дойде три минути преди края на редовното време, когато влезлият току-що Фабио Силва намери мрежата на Атуболу след разбъркване и оформи крайното 4:0 за Борусия.

Снимки: Imago