Жана Тодорова: Липсата на напрежение е 100% плюс за нас

Капитанът на българския национален отбор по волейбол за жени Жана Тодорова коментира атмосферата и преспективите пред "лъвиците" преди контролите срещу Аржентина.

"Още когато се събрахме за първи път в началото на май, усетих една атмосфера на положителна енергия", каза Тодорова. "Моите момичета искат да се доказват. Освен това имаме нов треньор, нови хора в щаба — това е едно ново начало за нас. Усещам, че тръгваме с положителна нагласа. Здрави сме, което също е много важно. Отиваме за приятелски срещи, за да се аклиматизираме в Аржентина, а след това ни очакват наистина сериозни отбори през първата седмица на VNL. Но с оглед на контролата, която изиграхме преди няколко дни, излизаме със самочувствие да подобряваме играта си и да търсим победи.

Може би сега очакванията към нас не са толкова големи. Наистина сме много млад отбор, според мен с голямо бъдеще, защото при нас има и световни шампионки, и европейски шампионки. Има момичета, които сега са на 16-17 години, но според мен могат да играят волейбол на най-високо ниво, стига само да са живи и здрави. Бъдещето е пред тях.

Това, че може би няма да имаме такова напрежение, е 100% плюс за нас. Ще играем освободено и няма какво да губим. Отиваме да покажем една хубава, тактически подредена игра, да играем с идея. Аз съм казвала — дори да правиш грешки във волейбола, винаги правиш грешки. Важното е дали това е правилната грешка, дали мисълта, с която отиграваш, е правилна.

Знаем, че България има традиции във волейбола — може би най-успешния ни колективен спорт. Това, което направиха мъжете миналата година… още настръхвам, когато говорим за това. Страхотен успех с тези млади момчета, страхотен лидер на терена — капитан Александър Николов. Просто нямам думи", каза Тодорова.