  3. Цветелина Илиева: Целта е да останем в Лигата на нациите

  • 26 май 2026 | 18:16
Дебютантката в българския национален отбор по волейбол за жени Цветелина Илиева коментира задачите пред "лъвиците" преди контролите срещу Аржентина. Тя очерта и целите на обновения състав в предстоящия турнир Лига на нациите.

"Аз няма как да бъда нещо друго, освен благодарна за възможността и за това просто да играя рамо до рамо с най-добрите момичета по волейбол в България в момента при жените", започна Цветелина. "Има едно чувство на гордост, че целият труд през годините се отплаща. Излизаме с всички сили. Волейболът е спорт, в който няма значение кой е отсреща. Топката е кръгла, всичко може да стане.

Сигурно всички много се бяхме развълнували да играем срещу такова голямо име като Изабел Хак. Но настроението винаги е много добро — вълнуваме се, радваме се да играем, всички сме много надъхани да покажем какво можем и да изпълним целта си в Лигата на нациите тази година. Само нагоре.

Нашата цел е просто да останем в Лигата на нациите и да вземем колкото може повече победи.", каза Илиева.

