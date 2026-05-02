Светослав Гоцев сложи край на славната си кариера

Левски София триумфира с трета поредна титла във волейболното първенство на България при мъжете. В четвърти мач от финалната серия "сините", игран пред близо хиляда зрители, се наложиха драматично с 3:2 (25:17, 25:27, 16:25, 25:19, 15:7) като гости на Нефтохимик 2010. Столичани спечелиха серията с 3-1 успеха.

Светослав Гоцев: Радвам се, че през последните 5 години с Левски успях да спечели 7 трофея

Капитанът на Левски Светослав Гоцев изигра последния си мач с екипа на “сините” и сложи край на своята славна кариера.

35-годишният бивш национал ще продължи да е част от Левски София като треньор в детско-юношеската школа.

Снимки: Владимир Иванов