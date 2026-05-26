Марчело Абонданца: За първи път ще се изправя срещу Италия, ще е нова емоция за мен

Селекционерът на женския национален отбор на България по волейбол Марчело Абонданца изрази задоволството си преди заминаването на тима за Аржентина, където съставът ще изиграе контролни срещи като част от подготовката си за Лигата на нациите. Италианският специалист определи турнира в Аржентина като много важен етап от подготовката и благодари както на българската федерация, така и на домакините за възможността националният отбор да премери сили със стойностен съперник. По думите му тези проверки ще помогнат на отбора да навлезе в игрови ритъм и в същото време да изгради още по-добра сплотеност в състава преди официалните мачове.

Димо Тонев: Не трябва да имаме комплекси срещу Италия, ще играем на максимум

Абонданца коментира и първото сериозно предизвикателство в Лигата на нациите – двубоят срещу Италия, който е лидер в световната ранглиста. Той призна, че срещата ще бъде специална и за него в личен план, тъй като за първи път ще се изправи срещу родината си като треньор на съперников отбор.

Абонданца определи състава за първата седмица на Лигата на нациите

Според наставника това е отлична възможност за България да провери нивото си срещу един от най-силните състави в света. Абонданца подчерта, че тимът няма какво да губи в подобен двубой, а единствената цел е да покаже максимума от възможностите си и да се доближи до нивото на водещия европейски отбор от последните години.