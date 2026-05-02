Стоил Палев MVP на финала

Разпределителят на новия-стар шампион в efbet Супер Волей Левски София Стоил Палев беше обявен за Най-полезен играч (MVP) на финалната серия.

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

"Сините" защитиха титлата си след драматичен успех като гости на Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:2 гейма в мач №4, с което затвориха финалния плейоф с 3-1 победи.

Левски спечели шампионската титла за 18-и път

Стоил Палев, който може би изигра последния си мач за Левски, имаше основна заслуга за спечелване на титлата.

Снимки: Startphoto