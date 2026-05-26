  Димо Тонев: Не трябва да имаме комплекси срещу Италия, ще играем на максимум

  • 26 май 2026 | 18:23
Легендата на българския волейбол Димо Тонев, който е част от щаба на женския национален отбор, коментира подготовката на "лъвиците" преди контролните срещи в Аржентина преди официалния старт на Лигата на нациите. Тонев разкри, че треньорският щаб е работил с по-широка група състезателки, а за приятелските мачове в Аржентина и първите срещи от Лигата на нациите ще заминат 14 волейболистки. Останалите ще продължат подготовката си в България под ръководството на Драган Нешич. По думите му в работата на старши треньора Абонданца вече се виждат ясни положителни сигнали и първи изградени принципи в стила на игра, а предстоящите контроли ще бъдат важна част от игровата подготовка и адаптацията на състава преди официалните двубои.

Тонев беше категоричен, че българският тим не трябва да изпитва притеснение в откриващия мач срещу Италия. Според него срещу лидерa в световната ранглиста няма какво да се губи, а целта е отборът да покаже максимума от възможностите си. Той обърна внимание и на следващия съперник – Република Доминикана, като посочи, че акцентът в програмата е именно върху този двубой и че България ще се стреми да използва всяка възможност, за да извлече максимума от всички срещи. Димо Тонев подчерта още, че Марчело Абонданца е наясно, че промяната няма как да стане мигновено, независимо от сериозния му международен опит. Според него най-важната задача в момента е изграждането на печеливш отбор, а засега процесът върви в правилната посока.

„Момичетата са мотивирани и искат да развиват таланта си“, посочи Тонев и добави, че подготовката е била тежка за всички, като е имало дни с по шест-седем часа тренировки. Според него именно тази работа ще даде основата България да бъде конкурентна в предстоящите важни мачове.

