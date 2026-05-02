Черно море без трима срещу Арда

Въпреки колебливите си изяви от началото на годината, отборът на Черно море запазва реални шансове за петото място и бараж за последната евроквота. Заслужената победа над пловдивските „смърфове“ като гост вдъхна увереност, че задачата може да бъде изпълнена. Съкратената точкова разлика между отборите в тази половина на таблицата доказва, че битката за петото място ще държи под напрежение и в неизвестност привържениците до края на плейофите.

„Моряците“ се изправят срещу тима на Арда. Варненци имат да си връщат на кърджалийци за по-ранното отпадане от Купата на страната. Както знаем, Черно море загуби с 0:3 на свой терен в 1/8-финален двубой от тази фаза на турнира в края на миналата година и плейофната среща на стадион „Арена Арда“ е идеална възможност за своеобразен реванш. Варненци ще бъдат без наказаните Асен Дончев и Берк Бейхан. Димитър Тонев е контузен за срещата. Опциите пред треньора Илиан Илиев никак не са малко на тези позиции, в които могат да бъдат включени Асен Чандъров, Сидни Селсо, Георги Лазаров и Николай Златев. Двубоят между Арда и Черно море е в неделя на „Арена Арда“ от 13:30 часа.