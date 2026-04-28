Двама от Черно море пропускат двубоя с Арда

  • 28 апр 2026 | 09:19
Асен Дончев и Берк Бейхан ще пропуснат важния двубой на Черно море срещу Арда Кърджали заради натрупани жълти картони. Победата при гостуването на Локомотив Пловдив даде увереност на водения от Илиан Илиев тим, че битката за петото място – осигуряващо участие в бараж за евротурнирите – остава напълно отворена.

Ситуацията около Димитър Тонев също е под въпрос, тъй като халфът лекува мускулно разтежение и ще се преценява до последно дали може да вземе участие в срещата. Въпреки отсъствието на Дончев и Бейхан, не се очаква промяна в тактическата схема. Най-вероятно техните места ще бъдат заети от Георги Лазаров и Асен Чандъров.

Пламен Трендафилов

Левски сяда отново на масата за преговори с Майкон

Геша: Каквото ние си направим

Добромир Дафинов: Да покажем какво можем

Тодор Манев: Много тежки 90 минути

Домовчийски: Ще се борим докрай

Манол Георгиев: Фактор са

Ето кой може да води шампиона през новия сезон

ПСЖ и Байерн се изправят в епичен сблъсък на "Парк де Пренс"

Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

