Двама от Черно море пропускат двубоя с Арда

Асен Дончев и Берк Бейхан ще пропуснат важния двубой на Черно море срещу Арда Кърджали заради натрупани жълти картони. Победата при гостуването на Локомотив Пловдив даде увереност на водения от Илиан Илиев тим, че битката за петото място – осигуряващо участие в бараж за евротурнирите – остава напълно отворена.

Ситуацията около Димитър Тонев също е под въпрос, тъй като халфът лекува мускулно разтежение и ще се преценява до последно дали може да вземе участие в срещата. Въпреки отсъствието на Дончев и Бейхан, не се очаква промяна в тактическата схема. Най-вероятно техните места ще бъдат заети от Георги Лазаров и Асен Чандъров.



Пламен Трендафилов