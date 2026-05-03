Наказание праща Хаджар в дъното на стартовата решетка

  • 3 май 2026 | 10:10
Вторият пилот на Ред Бул Исак Хаджар почти сигурно ще загуби деветото си място в квалификацията за Гран При на Маями с решение на стюардите в неделя сутрин.

Причината за очакваната санкция е това, че на техническия преглед след финала на квалификацията се оказа, че колата на Хаджар не отговаря на правилата – разминаването е в размерите на дървената планка под пода на колата, като става въпрос за неточност от 2 милиметра, но от двете й страни.

Изтеглиха старта на Гран При на Маями заради очакваното лошо време

Нарушението е докладвано от техническия делегат на ФИА Джо Бауер и обикновено в такива случаи стюардите потвърждават изводите на техническата комисия с наказание, а в този случай то е дисквалификация от квалификацията.

След сесията вчера Хаджар се оплака от това, че колата му е била трудна за каране и допълни, че не се чувства достатъчно уверен на трасето в Маями, където нивото на сцепление е ниско.

Ще продължи ли победната серия на Андреа Кими Антонели и в Маями?

„Писта с ниско сцепление и висока температура на асфалта и на въздуха – за мен това е много трудна комбинация“, обясни французинът, който остана на 0,825 секунди от съотборника си Макс Верстапен, класирал се на първа редица за старта.

