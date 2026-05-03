  В Пирели не могат да прогнозират стратегия за дъжда в Маями

  • 3 май 2026 | 09:55
Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели се ангажира с прогноза за стратегията в Гран При на Маями само ако не вали. Както и се очакваше състезанието най-бързо може да бъде покрито с едно спиране в бокса.

Става въпрос за старт със средно твърдите сликове, смяната им между 22 и 28 обиколка и оттам до финала с твърдите. Ако някой пилот направи два бокса, това ще му струва допълнително още поне 10 секунди.

Проблемът е, че днес се очаква Гран При на Маями да е изцяло на мокро заради дъжда и влошаването на времето.

От Пирели обясниха, че решението за стратегията на всеки един от пилоти ще зависи от атмосферните условия и продължителността на дъжда. Предишни години видяхме в Маями, че преваляванията могат да са интензивни, но кратки, а след това трасето изсъхва с различна скорост – частта от уличната мрежа изсъхва по-бързо от тази, която минава през паркинга на стадиона, където преди се образуваха локви.

