В Пирели не могат да прогнозират стратегия за дъжда в Маями

Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели се ангажира с прогноза за стратегията в Гран При на Маями само ако не вали. Както и се очакваше състезанието най-бързо може да бъде покрито с едно спиране в бокса.

Става въпрос за старт със средно твърдите сликове, смяната им между 22 и 28 обиколка и оттам до финала с твърдите. Ако някой пилот направи два бокса, това ще му струва допълнително още поне 10 секунди.

Изтеглиха старта на Гран При на Маями заради очакваното лошо време

Проблемът е, че днес се очаква Гран При на Маями да е изцяло на мокро заради дъжда и влошаването на времето.

От Пирели обясниха, че решението за стратегията на всеки един от пилоти ще зависи от атмосферните условия и продължителността на дъжда. Предишни години видяхме в Маями, че преваляванията могат да са интензивни, но кратки, а след това трасето изсъхва с различна скорост – частта от уличната мрежа изсъхва по-бързо от тази, която минава през паркинга на стадиона, където преди се образуваха локви.

Снимки: Gettyimages