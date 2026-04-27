Киву: Съжаляваме, но можеше да завърши и по-зле

Кристиан Киву призна, че в Интер има съжаление след равенството 2:2 срещу Торино, въпреки че "биковете" са можели да нанесат и по-тежък обрат, след като "нерадзурите" водеха в даден момен с 2:0.

Торино отложи празненствата на Интер след впечатляващо завръщане от 0:2

„Има съжаление. Държахме мача в ръцете си, но в последните минути не устояхме на техния натиск. Първият гол ни уплаши, а вторият беше последствие от това. Опитахме се да реагираме и да вкараме за 3:2, но в такива мачове рискуваш и да загубиш, така че поздравления за Torino: те не се предадоха и вярваха до края.“, заяви Киву.

Наполи разгроми Кремонезе, Де Бройне с първи гол след контузията

Асистенциите на Федерико Димарко към Маркус Тюрам и Ян Бисек бяха неутрализирани от гол на Джовани Симеоне и доста спорна дузпа, отсъдена за игра с ръка на Карлос Аугусто и реализирана от Никола Влашич. Така преднината на върха в класирането бе намалена до 10 точки. Празничната атмосфера беше помрачена от новината, че съдийският шеф Джанлука Роки е официално разследван за спортна измама. Сред обвиненията срещу него е и това, че е влизал в сговор за назначаване на съдии, които са облагодетелствали Интер, като е предпочел Андреа Коломбо пред Даниеле Довери по време на решаващия етап от миналия сезон в Серия А. Предстои да се види дали ще бъдат разследвани и други лица и доколко „нерадзурите“ са били замесени в предполагаемия заговор.

Милан и Ювентус отново не успяха да се надхитрят

„Аз говоря за футбол. Аз съм треньор и ми се плаща, за да подготвям мачовете по най-добрия начин, като предавам спокойствие и мотивация. Очевидно не съм си свършил работата както трябва, когато водехме с 2:0. Поемам отговорност, но това променя малко. Нуждаем се от три точки и искаме да приключим всичко възможно най-скоро.“, каза Киву.

Димарко пренаписа историята на Серия "А" със своите асистенции

Хакан Чалханоглу и Алесандро Бастони не взеха участие в мача. Дензъл Дъмфрис започна на резервната скамейка, а Лаутаро Мартинес все още е контузен.

„Чалханоглу не беше напълно възстановен. Дъмфрис все още не е добре. За Лаутаро ще е нужно още време. Мислех да дам няколко минути на Бастони през второто полувреме, защото той тренира три пъти с нас, но никога не е лесно да влезеш на определени терени в определен момент от сезона, след като си постигнал толкова много. Когато водиш с 2:0, си мислиш, че всичко е лесно и че държиш нещата под контрол. След това допускаш гол за 2:1 заради грешка при изнасянето на топката и призраците започват да се прокрадват; ставаш нервен. Започваш да осъзнаваш, че все пак няма да е лесно, особено когато няколко ситуации се обърнат срещу теб. Според мен обратът можеше да завърши и по-зле“, обясни Киву.

Интер ще спечели титлата в Серия А следващата седмица, три кръга преди края, ако победи бившия отбор на Киву, Парма, на „Сан Сиро“. Румънецът бе запитан дали има някаква по-сериозна емоция около този двубой.

„Никаква. Фокусиран съм единствено върху работата и задълженията си. Не мисля за емоции. Трябва да подготвя мача по най-добрия начин и да осигуря правилната мотивация. Това е нашата мечта. Тя започна преди девет месеца. Мисля само за това да постигнем една от целите за сезона. Трябва да предам спокойствие и амбиция, но също така и желание и подходящо отношение; останалото няма значение.“, заяви треньорът на „нерадзурите“.