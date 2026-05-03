Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Андреа Кими Антонели се изравни със Сена и Шумахер с полпозишъна в Маями

Андреа Кими Антонели се изравни със Сена и Шумахер с полпозишъна в Маями

  • 3 май 2026 | 01:01
  • 332
  • 0
Андреа Кими Антонели се изравни със Сена и Шумахер с полпозишъна в Маями

С победата си в квалификацията преди Гран При на Маями Андреа Кими Антонели изравни постижение на Айртон Сена и Михаел Шумахер.

За италианския пилот на Мерцедес това е трети пореден полпозишън след първите позиции на старта в Китай и Япония. Това са и първите три полпозишъна в кариерата на 19-годишният пилот, с което той се превръща в едва третия пилот в цялата история на спорта, който печели своите първи три полпозиции в три поредни състезания.

Кими Антонели разби конкуренцията и грабна трети пореден полпозишън във Формула 1
Кими Антонели разби конкуренцията и грабна трети пореден полпозишън във Формула 1

Първият, който прави това, е Сена, който го постига в началото на сезон 1985 като пилот на Лотус. Тогава бразилецът триумфира последователно в квалификациите в Португалия, Сан Марино и Монако.

Девет години по-късно идентично постижение с това на Сена записва и Шумахер, който печели последователно квалификациите в Монако, Испания и Канада. По ирония на съдбата това са и първите три състезания след фаталния инцидент на Сена по време на Гран При на Сан Марино на „Имола“ през 1994 година.

32 години без Айртон Сена
32 години без Айртон Сена

А сега, 32 години по-късно, до тези две легендарни имена се нарежда и Антонели, който в Маями ще преследва своя трети пореден успех. Ако италианецът спечели във Флорида, той ще стане третия пилот, който печели своите първи три победи във Формула 1 в поредни състезания. До момента това са правили само Деймън Хил (Унгария, Белгия и Италия 1993) и Мика Хакинен (Европа 1997 и Австралия и Бразилия 1998).

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ландо Норис: Хубаво е да се върна на най-високото стъпало!

Ландо Норис: Хубаво е да се върна на най-високото стъпало!

  • 2 май 2026 | 20:29
  • 733
  • 1
Оскар Пиастри: Като цяло съм удовлетворен

Оскар Пиастри: Като цяло съм удовлетворен

  • 2 май 2026 | 20:21
  • 1091
  • 0
Шарл Леклер: Не съм доволен от третото място

Шарл Леклер: Не съм доволен от третото място

  • 2 май 2026 | 20:16
  • 1195
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Маями

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Маями

  • 2 май 2026 | 20:00
  • 3062
  • 1
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Маями

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Маями

  • 2 май 2026 | 19:59
  • 1202
  • 0
Шампионско каране и триумф за Ландо Норис в спринта в Маями

Шампионско каране и триумф за Ландо Норис в спринта в Маями

  • 2 май 2026 | 19:41
  • 11129
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 229540
  • 859
Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

  • 2 май 2026 | 21:44
  • 12442
  • 43
Левски: Титлата се завърна у дома

Левски: Титлата се завърна у дома

  • 2 май 2026 | 21:30
  • 14504
  • 52
Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

  • 2 май 2026 | 21:17
  • 32841
  • 29
Барселона вече докосва титлата след вихрени последни минути срещу Осасуна

Барселона вече докосва титлата след вихрени последни минути срещу Осасуна

  • 2 май 2026 | 23:56
  • 11590
  • 136
Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

  • 2 май 2026 | 17:54
  • 48304
  • 54