Андреа Кими Антонели се изравни със Сена и Шумахер с полпозишъна в Маями

С победата си в квалификацията преди Гран При на Маями Андреа Кими Антонели изравни постижение на Айртон Сена и Михаел Шумахер.

За италианския пилот на Мерцедес това е трети пореден полпозишън след първите позиции на старта в Китай и Япония. Това са и първите три полпозишъна в кариерата на 19-годишният пилот, с което той се превръща в едва третия пилот в цялата история на спорта, който печели своите първи три полпозиции в три поредни състезания.

Първият, който прави това, е Сена, който го постига в началото на сезон 1985 като пилот на Лотус. Тогава бразилецът триумфира последователно в квалификациите в Португалия, Сан Марино и Монако.

Девет години по-късно идентично постижение с това на Сена записва и Шумахер, който печели последователно квалификациите в Монако, Испания и Канада. По ирония на съдбата това са и първите три състезания след фаталния инцидент на Сена по време на Гран При на Сан Марино на „Имола“ през 1994 година.

32 години без Айртон Сена

А сега, 32 години по-късно, до тези две легендарни имена се нарежда и Антонели, който в Маями ще преследва своя трети пореден успех. Ако италианецът спечели във Флорида, той ще стане третия пилот, който печели своите първи три победи във Формула 1 в поредни състезания. До момента това са правили само Деймън Хил (Унгария, Белгия и Италия 1993) и Мика Хакинен (Европа 1997 и Австралия и Бразилия 1998).

