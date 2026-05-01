32 години без Айртон Сена

На този ден преди точно 32 години светът загуби завинаги трикратния световен шампион във Формула 1 Айртон Сена.

Бразилецът загива след инцидент по време на надпреварата за Гран При на Сан Марино на пистата „Имола“ в Италия, когато той излита от трасето в завоя „Тамбурело“ и се забива в бетонната стена. Неговата кончина идва само 24 часа след тази на австриеца Роланд Ратценбергер, който умира по време на квалификациите за състезанието.

Преди 32 години Формула 1 загуби Роланд Ратценбергер

Сена участва в общо 161 състезания във Формула 1 между 1984 и смъртта му на 1 май 1994 с отборите на Толмън, Лотус, Макларън и Уилямс. В тях той печели 41 победи, 65 полпозиции и три световни титли, които той завоюва с Макларън през 1988, 1990 и 1991.

В отговор на „черния уикенд“ на „Имола“ ФИА прави множество промени по правилата във Формула 1, които целят да подобрят безопасността в световния шампионат. Тази борба не е спрял и до ден днешен, тъй като в спорта непрестанно се правят нововъведения, които целят да подобрят сигурността не само за пилотите, но и за всички останали хора на пистата.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages