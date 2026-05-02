Иван Станев: Можехме да бъдем по-разумни

Левски София триумфира с трета поредна титла във волейболното първенство на България при мъжете. В четвърти мач от финалната серия "сините", игран пред близо хиляда зрители, се наложиха драматично с 3:2 (25:17, 25:27, 16:25, 25:19, 15:7) като гости на Нефтохимик 2010. Столичани спечелиха серията с 3-1 успеха.

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

"Поздравления за Левски. Получи се стойностен двубой, с обрати и от двете страни. В тайбрека и в четвъртия гейм. Те взеха правилните решения. Ние можехме да бъдем по-разумни и да не допускаме толкова грешки. Тогава нещата можеха да се развият по друг начин. Ние сме с високо вдигнати глави. Благодарност към хората, които бяха днес с нас в залата.

Разочарованието е че, не играхме пети мач. Сезонът за Нефтохимик е успешен. Никой не може да каже каквото и да е негативно за момчетата. Благодарност към всички тях. Те преминаха през много тежки моменти. Нефтохимик направи страхотен сезон.

Желанието ми е да продължа тук, но ще има разговори с ръководството на клуба. Работи се за следващата година", заяви Иван Станев - треньор на Нефтохимик 2010.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов