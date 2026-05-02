Николай Желязков: Шампионите сме за трета поредна година с различен състав и това е изключително ценно!

Левски София триумфира с трета поредна титла във волейболното първенство на България при мъжете.

Стоил Палев MVP на финала

В четвърти мач от финалната серия "сините", игран пред близо хиляда зрители, се наложиха драматично с 3:2 (25:17, 25:27, 16:25, 25:19, 15:7) като гости на Нефтохимик 2010. Столичани спечелиха серията с 3-1 успеха.

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

"Един финал винаги е много тежък и емоционален, нервен, но и с много обрати. Бяхме близо във втория гейм да го затворим, но не успяхме. Нефтохимик даде всичко от себе си. След 2:1 за домакините започнахме да играем по-спокойно и по-добре. Това даде резултат и успяхме да бъде ефективни от този момент нататък. В петия гейм бяхме концентрирани и играхме волейбол, с който спечелихме титлата.

Левски спечели шампионската титла за 18-и път

Щастлив съм, че опровергахме всички. Трета поредна година сме шампиони с различен състав. Това е нещо изключително ценно. Ние във втората среща заложихме на едно 16-годишно дете и това е бъдещето на волейбола. Израстването е голямо и това ще се покаже във времето.

Светослав Гоцев сложи край на славната си кариера

Тази година титлата е спечелена от отбора на Левски. Ако има някой, който да бъде отличен, това е Тодор Скримов, но работата на абсолютно всички в клуба е много добра", заяви старши треньорът на шампионите от Левски София Николай Желязков.

Светослав Гоцев: Радвам се, че през последните 5 години с Левски успях да спечели 7 трофея

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов