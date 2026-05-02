Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Желязков: Шампионите сме за трета поредна година с различен състав и това е изключително ценно!

Николай Желязков: Шампионите сме за трета поредна година с различен състав и това е изключително ценно!

  • 2 май 2026 | 22:23
  • 655
  • 1

Левски София триумфира с трета поредна титла във волейболното първенство на България при мъжете.

Стоил Палев MVP на финала
Стоил Палев MVP на финала

В четвърти мач от финалната серия "сините", игран пред близо хиляда зрители, се наложиха драматично с 3:2 (25:17, 25:27, 16:25, 25:19, 15:7) като гости на Нефтохимик 2010. Столичани спечелиха серията с 3-1 успеха.

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!
Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

"Един финал винаги е много тежък и емоционален, нервен, но и с много обрати. Бяхме близо във втория гейм да го затворим, но не успяхме. Нефтохимик даде всичко от себе си. След 2:1 за домакините започнахме да играем по-спокойно и по-добре. Това даде резултат и успяхме да бъде ефективни от този момент нататък. В петия гейм бяхме концентрирани и играхме волейбол, с който спечелихме титлата.

Левски спечели шампионската титла за 18-и път
Левски спечели шампионската титла за 18-и път

Щастлив съм, че опровергахме всички. Трета поредна година сме шампиони с различен състав. Това е нещо изключително ценно. Ние във втората среща заложихме на едно 16-годишно дете и това е бъдещето на волейбола. Израстването е голямо и това ще се покаже във времето.

Светослав Гоцев сложи край на славната си кариера
Светослав Гоцев сложи край на славната си кариера

Тази година титлата е спечелена от отбора на Левски. Ако има някой, който да бъде отличен, това е Тодор Скримов, но работата на абсолютно всички в клуба е много добра", заяви старши треньорът на шампионите от Левски София Николай Желязков.

Светослав Гоцев: Радвам се, че през последните 5 години с Левски успях да спечели 7 трофея
Светослав Гоцев: Радвам се, че през последните 5 години с Левски успях да спечели 7 трофея
Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Волейбол

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

  • 2 май 2026 | 21:17
  • 30599
  • 23
Алекс Николов: Трябва да извадим наяви отборния си дух, който ни липсваше в четвъртък

Алекс Николов: Трябва да извадим наяви отборния си дух, който ни липсваше в четвъртък

  • 2 май 2026 | 19:30
  • 1630
  • 0
Официално Венислав Антов остава в Туркоа и през следващия сезон

Официално Венислав Антов остава в Туркоа и през следващия сезон

  • 2 май 2026 | 19:15
  • 1204
  • 0
Алекс Грозданов и Богданка са на победа от нова титла на Полша

Алекс Грозданов и Богданка са на победа от нова титла на Полша

  • 2 май 2026 | 18:00
  • 3703
  • 1
Левски се раздели с Агниешка Адамек

Левски се раздели с Агниешка Адамек

  • 2 май 2026 | 17:13
  • 1256
  • 1
Бленджини: Елате на "Джирото"! Има неща в живота, които не се повтарят

Бленджини: Елате на "Джирото"! Има неща в живота, които не се повтарят

  • 2 май 2026 | 16:25
  • 1374
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 225239
  • 750
Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

  • 2 май 2026 | 21:44
  • 10357
  • 29
Левски: Титлата се завърна у дома

Левски: Титлата се завърна у дома

  • 2 май 2026 | 21:30
  • 12571
  • 42
Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

  • 2 май 2026 | 21:17
  • 30599
  • 23
Барселона вече докосва титлата след вихрени последни минути срещу Осасуна

Барселона вече докосва титлата след вихрени последни минути срещу Осасуна

  • 2 май 2026 | 23:56
  • 7625
  • 39
Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

  • 2 май 2026 | 17:54
  • 45962
  • 52