Стела: Колата на Макларън продължава да работи добре с гумите

Тим шефът на Макларън Андреа Стела отличи промените по колата на световните шампиони, които са дали очаквания резултат и Ландо Норис и Оскар Пиастри днес записаха двойна победа в Маями.

„Хубаво е да стартираме добре състезанията, спринтовете, да видим, че подобренията по колата ни работят и да потвърдим това, което имахме като резултат вчера в рамките на една обиколка – обясни Стела. – Днес беше важно да видим дали промените работят и в дълга серия обиколки и при тези горещи условия.

„Никой не знаеше каква ще е деградацията на гумите, но изглежда, че нашата кола продължава да работи добре с гумите от гледна точка на износването им.

„Това са добри знаци за нас, но разликите бяха много малки. Ландо се възползва от това, че беше лидер на колоната. Може би всеки на неговата позиция, начело на колоната, щеше да спечели спринта, тъй като разликите наистина бяха малки.“

Снимки: Gettyimages