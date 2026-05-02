Устрем почете паметта на Васко Боев с изразителна победа

В Добрич, Устрем (Дончево) надигра гостуващия му Доростол (Силистра) с 4:1. Срещата е от 29-ия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините изиграха двубоя в памет на бившия си футболист Васко Боев, който напусна този свят в началото на седмицата. Срещата започна с минута мълчание, а играчите на Устрем излязоха със специални фланелки, с които да почетат бившия си съотборник. Капитанът на тима Иван Цачев дори игра с неговия номер 5, който ще бъде изваден от употреба от ФК Устрем (Дончево) от този момент нататък. Именно Цачев даде тона за победата с гол в 22-ата минута. След 120 секунди, той удвои аванса. В 30-ата минута Пламен Шестаков направи резултата категоричен. В 38-ата минута гостите достигнаха до почетно попадение. В средата на второто полувреме Георги Георгиев оформи окончателното 4:1.

