Доростол с първа пролетна точка

2:2 приключиха в Аксаково, едноименния тим и Доростол (Силистра). Срещата е от 27-ия кръг на Североизточната Трета лига. Кадрови проблеми не позволиха на домакините да използват осем от футболистите си. Съперникът им се възползва, печелейки първа точка от началото на пролетния полусезон. Мартин Христов даде преднина на силистренския тим в 62-ата минута. След 120 секунди обаче Даниел Райчев изравни. В 69-ата минута Максим Йорданов отново изведе Доростол напред. Играещият пом.треньор Десислав Дяков фиксира хикса с гол от фаул, четвърт час преди края.