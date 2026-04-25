Лудогорец III удари Устрем

  • 25 апр 2026 | 21:42
Лудогорец III удари Устрем

В Добрич, Лудогорец III (Разград) спечели гостуването си на Устрем (Дончево) с 3:1. Срещата е от 28-ия кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за селекцията на Христо Златински, с оглед случилото се на терена. Кристиян Николов й даде преднина с попадението си, десетина минути след началото. Румен Павлов удвои в 29-ата минута. В 39-ата пък Исмет Хасан направи резултата категоричен. Малко след това Дони Дончев реализира почетния гол за домакините. След почивката разградчани намалиха оборотите, но отново контролираха всичко.

Локомотив (Мездра) с изразителен успех в Троян

Локомотив (Мездра) с изразителен успех в Троян

Марица (Милево) няма спиране, удари адаша си в Пловдив

Марица (Милево) няма спиране, удари адаша си в Пловдив

Несебър прегази Гигант

Несебър прегази Гигант

ОФК Костинброд с победен обрат над Кюстендил

ОФК Костинброд с победен обрат над Кюстендил

Пирин (Разлог) надви Ботев (Ихтиман)

Пирин (Разлог) надви Ботев (Ихтиман)

Рилски спортист обърна Героя

Рилски спортист обърна Героя

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

Красиво изпълнение на Езе върна Арсенал на върха, Нюкасъл продължава да страда

Красиво изпълнение на Езе върна Арсенал на върха, Нюкасъл продължава да страда

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

