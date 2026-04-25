Лудогорец III удари Устрем

В Добрич, Лудогорец III (Разград) спечели гостуването си на Устрем (Дончево) с 3:1. Срещата е от 28-ия кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за селекцията на Христо Златински, с оглед случилото се на терена. Кристиян Николов й даде преднина с попадението си, десетина минути след началото. Румен Павлов удвои в 29-ата минута. В 39-ата пък Исмет Хасан направи резултата категоричен. Малко след това Дони Дончев реализира почетния гол за домакините. След почивката разградчани намалиха оборотите, но отново контролираха всичко.