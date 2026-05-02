Официално Венислав Антов остава в Туркоа и през следващия сезон

Световният вицешампион с България Венислав Антов и през следващия сезон ще играе във френския Туркоа, обявиха официално от клуба, както първи съобщи Sportal.bg преди повече от месец.

Юношата на Левски София направи много силен сезон с Туркоа. Венислав Антов е изключително доволен от престоя си във Франция, след като реализира 551 точки в редовния сезон и плейофите, като е на 4-о място при реализаторите.

Отборът на Антов завърши на 3-о място в редовния сезон, но малко изненадващо отпадна на 1/4-финалните плейофи от 6-ия Араго (Сет).

От Туркоа обявиха оставането на още 4-ма играчи за следващия сезон - младите надежди на отбора Максим Комте, Намори Доссо, Мартен Бриле и Андреа Катарси-Дус.