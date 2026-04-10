  1. Sportal.bg
Край на сезона за Венислав Антов и Туркоа след нова загуба от Сет

  • 10 апр 2026 | 14:19
Световният вицешампион с България Венислав Антов не успя да помогне на своя отбор Туркоа да преодолее 1/4-финалите на френската елитна Мармара Спайк Лига.

Отборът на Туркоа, който завърши на трето място в редовния сезон, допусна втора загуба, този път у дома от Арого (Сет) с 0:3 (23:25, 20:25, 21:25).

Вени Антов и съотборниците му загубиха и първата среща преди 4 дни като гост с с 1:3 и така отпадна от надпреварата.

Антов бе най-резултатен за своя отбор с 12 точки (1 ас, 1 блок, 33% ефективност в атака - +5) .

Играта на българския диагонал в атака не спореше, като той направи 10 точки от 30 атаки. Юношата на Левски ще остане в Туркоа и през следващия сезон.

21-годишният Антов е на четвърто място при реализаторите във Франция, като има 551 точки за 28 мача и общо 110 гейма. Пред него в класацията са само словенският национал на шампиона Тур Ник Муянович (617 точки), руснакът Василий Молотков от Пари Волей (589), който бе играч и на Монтана, както и Давид Дулски от Ница с 552. Българинът подобри рекорда по резултатност в един мач, като реализира 45 точки при успеха на Туркоа над Шомон с 3:2 в 8-ия кръг на първенството, откъдето му излезе прякорът "45".

