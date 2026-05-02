Натоварената програма на Арсенал продължава с лондонско дерби

Водачът в Премиър лийг Арсенал е изправен пред поредното си тежко изпитание в края на сезона. Тимът на Микел Артета оглавява класирането със 73 точки, а днес приема Фулъм в мач с огромно значение и за двата тима.



Докато „топчиите“ се борят да запазят преднината си от 3 точки пред Манчестър Сити, гостите от Западен Лондон, заемащи 10-а позиция, все още имат шансове за класиране в европейските клубни турнири.

Арсенал влиза в този мач след серия от тежки изпитания. Тимът на Микел Артета записа победа с 1:0 над Нюкасъл в последния си шампионатен мач, но преди това претърпя поражения от Манчестър Сити и Борнемут. Натоварената програма в Шампионската лига, включваща полуфинални сблъсъци с Атлетико Мадрид, поставя под въпрос свежестта на състава.



От друга страна, Фулъм показва признаци на възход, след като в последния си двубой победи Астън Вила с 1:0 и демонстрира отлична дефанзивна дисциплина.

Един от най-интересните дуели ще бъде по крилото, където Букайо Сака (с 6 гола и 3 асистенции през сезона) ще се изправи срещу стабилния Антони Робинсън. В центъра на нападението на Арсенал Виктор Гьокереш, който е водещ голмайстор на тима с 12 попадения, ще води тежка битка с опитния Йоаким Андерсен.



За Фулъм Хари Уилсън остава най-голямата заплаха, като уелсецът има впечатляващите 10 гола и 6 асистенции до момента в кампанията.

Очаква се Микел Артета да заложи на традиционното 4-3-3, но мениджърът има сериозни кадрови проблеми. Кай Хавертц и Юриен Тимбер са под сериозен въпрос заради контузии, а Микел Мерино твърдо отпада от сметките.



Марко Силва и неговият Фулъм вероятно ще използват 4-2-3-1, опитвайки се да затворят пространствата в средата на терена. Гостите обаче ще бъдат без бившия играч на Арсенал Алекс Иуоби, както и без контузените Кени Тете и Райън Сесеньон.

Статистиката от последните директни срещи показва, че Фулъм е корав съперник. В последните пет мача Арсенал има две победи, Фулъм една, а два двубоя завършиха наравно.



По-рано през сезона „топчиите“ измъкнаха минимално 1:0 на „Крейвън Котидж“ благодарение на гол на Леандро Тросар.

