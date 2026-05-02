  Натоварената програма на Арсенал продължава с лондонско дерби

  2 май 2026 | 07:00
Натоварената програма на Арсенал продължава с лондонско дерби

Водачът в Премиър лийг Арсенал е изправен пред поредното си тежко изпитание в края на сезона. Тимът на Микел Артета оглавява класирането със 73 точки, а днес приема Фулъм в мач с огромно значение и за двата тима.

Докато „топчиите“ се борят да запазят преднината си от 3 точки пред Манчестър Сити, гостите от Западен Лондон, заемащи 10-а позиция, все още имат шансове за класиране в европейските клубни турнири.

Арсенал влиза в този мач след серия от тежки изпитания. Тимът на Микел Артета записа победа с 1:0 над Нюкасъл в последния си шампионатен мач, но преди това претърпя поражения от Манчестър Сити и Борнемут. Натоварената програма в Шампионската лига, включваща полуфинални сблъсъци с Атлетико Мадрид, поставя под въпрос свежестта на състава.

От друга страна, Фулъм показва признаци на възход, след като в последния си двубой победи Астън Вила с 1:0 и демонстрира отлична дефанзивна дисциплина.

Един от най-интересните дуели ще бъде по крилото, където Букайо Сака (с 6 гола и 3 асистенции през сезона) ще се изправи срещу стабилния Антони Робинсън. В центъра на нападението на Арсенал Виктор Гьокереш, който е водещ голмайстор на тима с 12 попадения, ще води тежка битка с опитния Йоаким Андерсен.

За Фулъм Хари Уилсън остава най-голямата заплаха, като уелсецът има впечатляващите 10 гола и 6 асистенции до момента в кампанията.

Очаква се Микел Артета да заложи на традиционното 4-3-3, но мениджърът има сериозни кадрови проблеми. Кай Хавертц и Юриен Тимбер са под сериозен въпрос заради контузии, а Микел Мерино твърдо отпада от сметките.

Марко Силва и неговият Фулъм вероятно ще използват 4-2-3-1, опитвайки се да затворят пространствата в средата на терена. Гостите обаче ще бъдат без бившия играч на Арсенал Алекс Иуоби, както и без контузените Кени Тете и Райън Сесеньон.

Статистиката от последните директни срещи показва, че Фулъм е корав съперник. В последните пет мача Арсенал има две победи, Фулъм една, а два двубоя завършиха наравно.

По-рано през сезона „топчиите“ измъкнаха минимално 1:0 на „Крейвън Котидж“ благодарение на гол на Леандро Тросар.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Байерн посреща Хайденхайм с мисълта за реванша с ПСЖ

Байерн посреща Хайденхайм с мисълта за реванша с ПСЖ

  • 2 май 2026 | 06:45
  • 704
  • 3
ПСЖ ще прави нова крачка към титлата

ПСЖ ще прави нова крачка към титлата

  • 2 май 2026 | 06:30
  • 537
  • 0
Барселона няма да пести сили срещу Осасуна

Барселона няма да пести сили срещу Осасуна

  • 2 май 2026 | 06:15
  • 766
  • 0
Рома ще задържи Мален за постоянно

Рома ще задържи Мален за постоянно

  • 2 май 2026 | 05:49
  • 1923
  • 0
Лукаку може да се завърне в Англия, Наполи му постави цена

Лукаку може да се завърне в Англия, Наполи му постави цена

  • 2 май 2026 | 05:22
  • 3107
  • 0
Къртис Джоунс е съгласен да премине в Интер

Къртис Джоунс е съгласен да премине в Интер

  • 2 май 2026 | 04:57
  • 2358
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

  • 2 май 2026 | 08:00
  • 8358
  • 30
Интригуващ сблъсък под Околчица

Интригуващ сблъсък под Околчица

  • 2 май 2026 | 07:45
  • 1803
  • 0
Усмивка или нови проблеми за Берое и Славия

Усмивка или нови проблеми за Берое и Славия

  • 2 май 2026 | 07:30
  • 1400
  • 0
Мохамед Брахими: В ЦСКА се научих да се жертвам за отбора

Мохамед Брахими: В ЦСКА се научих да се жертвам за отбора

  • 2 май 2026 | 01:36
  • 5876
  • 26
Никола Цолов си осигури полпозишъна за спринтовата надпревара в Маями

Никола Цолов си осигури полпозишъна за спринтовата надпревара в Маями

  • 1 май 2026 | 22:08
  • 16987
  • 14
Апоел не издържа за втори път срещу Реал Мадрид

Апоел не издържа за втори път срещу Реал Мадрид

  • 1 май 2026 | 23:50
  • 7245
  • 3