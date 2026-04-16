Хикс в Сливница

1:1 приключиха в Сливница, местния Сливнишки герой и Балкан (Ботевград). Срещата е от 28-ия кръг на Югозападната Трета лига. Стана здрав мач, битка за всяка педя от терена. Павел Петков даде преднина на гостите с попадение в 40-ата минута. Секунди преди почивката, няколко футболисти на Балкан пропуснаха да вкарат втори гол, разминавайки се с топката пред голлинията на съперника. Четвърт час след началото на втората част, Бонев уцели гредата. В 75-ата минута Християн Димитров изравни резултата. След 120 секунди, той спечели и дузпа. Христо Панчев я изпълни, но стража на ботевградчани Христо Матев спаси. До края Бонев и Цветомир Вачев пропуснаха по едно голово положение. Домакините също имаха шансове да вкарат.