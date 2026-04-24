Спартак (Варна) 0:0 Берое

Спартак (Варна) и Берое играят при 0:0 в първи двубой от 31-вия кръг на efbet Лига.

Срещата е от изключително значение и за двата тима, които водят сериозна битка за оцеляването си в елита.

Непосредствено преди началния съдийски сигнал футболисти и фенове почетоха Кътил Митев-Кътьо. Известният фен на "соколите" почина на 81 години. Той започва да посещава тренировките и мачовете на своите любимци от средата на 50-те години на миналия век.

СПАРТАК (ВАРНА) - БЕРОЕ 0:0

СПАРТАК (ВАРНА): 1. Виктор, 2. Иванов, 5. Кръстев, 9. Чунчуков, 10. Лопеш, 17. Маринов, 20. Лозев, 21. Шанде, 29. Тайлсон, 44. Грънчов, 90. Стояновски

БЕРОЕ: 1. Мота, 16. Йовков, 3. Саломони, 4. Костантини, 24. Гаврилов, 23. Сона, 12. Валверде, 32. Варела, 8. Боргнино, 7. Пинеда, 11. Ферер