Митко Евтимов: Вие се гаврите с хората!

Резервният вратар на ЦСКА Димитър Евтимов мигновено взе отношение за съприкосновението между Идан Нахмиас и Леандро Годой, при което не бе дадена дузпа за "червените".

Имаше ли дузпа за ЦСКА в Разград?

Главният съдия Стоян Арсов и Васил Минев на ВАР не прецениха, че "армейците" имат основания за наказателен удар, въпреки че бутоните на израелския защитник спряха в гърдите на Кошмара. Евтимов определи решението като "гавра". "Вие се гаврите с хората. Дано някога успеете да спите спокойно!", написа 32-годишният страж в социалната мрежа.