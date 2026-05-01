"Соколите" политат към Околчица в поредна битка за спасение

Предстоящият двубой между Спартак (Варна) и Ботев (Враца) под Околчица се очертава като ключов в битката за оцеляване в еfbet Лига. И двата тима са в деликатна позиция, а за "соколите" всяка точка до края на плейофите може да се окаже решаваща. Наставникът на варненци Гьоко Хаджиевски има основания за притеснение след последния мач срещу Берое, в който отборът изпусна преднина в заключителните минути. Въпреки че той отчете положителната енергия и желание, липсата на тактическа дисциплина се оказа скъпо струваща.

Добрата новина за Спартак е завръщането на Дамян Йорданов, което вероятно ще доведе до промени в схемата. Възможно е тимът да премине към по-предпазлива постройка с един централен нападател – Георг Стояновски, а Йорданов да действа по десния фланг. В защита също ще има размествания – след наказанието на Борис Иванов се очаква Деян Лозев да заеме мястото му отляво, докато Мартин Георгиев вероятно ще оперира като десен бек. Срещата ще се играе на стадион Стадион „Христо Ботев“ в събота от 16:30 часа. Въпреки разстоянието, се очаква част от привържениците на Спартак да пропътуват пътя до Враца, за да подкрепят отбора си в този решаващ момент от сезона.

Пламен Трендафилов

