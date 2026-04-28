  3. Спартак (Варна) ще излезе със специални тениски срещу Ботев (Вр) в памет на Васко Боев

Спартак (Варна) ще излезе със специални тениски срещу Ботев (Вр) в памет на Васко Боев

Спартак (Варна) обяви, че погребението на Васко Боев ще се състои на 2 май (събота) от 10:15 часа. Освен това “соколите” ще излязат и със специални тениски в памет на бившия футболист срещу Ботев (Враца) в двубоя между двата тима същия ден.

Тъжна вест: Бивш футболист на Спартак (Варна) си отиде едва на 37 години

Ето какво пишат от Спартак:

В ПАМЕТ НА ВАСКО БОЕВ

С дълбока тъга ви съобщаваме, че погребението на нашия Васко Боев ще се състои на 2 май (събота) от 10:15 ч. в с. Тополи.

Призоваваме всички, които го познаваха, уважаваха и обичаха, да се присъединят, за да го изпратим заедно по последния му път – така, както той заслужава.

В същия ден отборът на Спартак Варна ще излезе на терена със специални тениски в негова памет – малък жест към един човек, който завинаги остава част от нашето семейство.

Нека покажем уважението си.

Почивай в мир, Васко!

