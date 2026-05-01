Никола Цолов си осигури полпозишъна за спринтовата надпревара в Маями

На фона на много трудната тренировка по-рано през деня, Никола Цолов се представи отлично в квалификацията на изцяло новата за него писта в Маями, класирайки се на десетото място в нея.

По този начин Българския лъв си осигури правото да стартира от полпозишъна в утрешната спринтова надпревара от втория кръг за сезона във Формула 2. До него на първата редица ще застане бившият му съотборник във Формула 3 Лорънс ван Хьопен.

🏁 CHEQUERED FLAG 🏁



QUALI TOP 10 👇



Maini

Camara

Stenshorne

Dunne

Mini

Varrone

Dürksen

Goethe

van Hoepen

Tsolov



Championship leader Nikola Tsolov will start tomorrow's reverse-grid Sprint from pole position 👊#F2 #MiamiGP pic.twitter.com/7gqmlUyaOM — Formula 2 (@Formula2) May 1, 2026

След първите излизания на пистата в квалификацията Цолов заемаше 11-то място, след което българинът подобри своя резултат до 1:40.265. Това му осигури временна първа позиция, но доста бързо той беше прескочен от общо деветима пилоти, за да се смъкне до десетото място, на което и завърши квалификацията.

Championship leader Nikola Tsolov currently sits P11, just outside of the reverse-grid positions... 👀



With current Championship runner-up Camara on provisional pole, the Bulgarian will need a strong end to the session 👊#F2 #MiamiGP pic.twitter.com/YYsR0Gsd8P — Formula 2 (@Formula2) May 1, 2026

Най-бърз в нея с време от 1:39.888 беше Куш Майни, а втори остана шампионът във Формула 3 Рафаел Камара. Мартиниус Стеншорн, чийто болид изпуши в края на квалификацията, остана трети, а неговият съотборник Алекс Дън се класира четвърти.

Спринтовото състезание в Маями, което ще бъде с продължителност от 23 обиколки, е предвидено за утре от 17:00 часа българско време.

