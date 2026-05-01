Никола Цолов си осигури полпозишъна за спринтовата надпревара в Маями

На фона на много трудната тренировка по-рано през деня, Никола Цолов се представи отлично в квалификацията на изцяло новата за него писта в Маями, класирайки се на десетото място в нея.

По този начин Българския лъв си осигури правото да стартира от полпозишъна в утрешната спринтова надпревара от втория кръг за сезона във Формула 2. До него на първата редица ще застане бившият му съотборник във Формула 3 Лорънс ван Хьопен.

След първите излизания на пистата в квалификацията Цолов заемаше 11-то място, след което българинът подобри своя резултат до 1:40.265. Това му осигури временна първа позиция, но доста бързо той беше прескочен от общо деветима пилоти, за да се смъкне до десетото място, на което и завърши квалификацията.

Най-бърз в нея с време от 1:39.888 беше Куш Майни, а втори остана шампионът във Формула 3 Рафаел Камара. Мартиниус Стеншорн, чийто болид изпуши в края на квалификацията, остана трети, а неговият съотборник Алекс Дън се класира четвърти.

Спринтовото състезание в Маями, което ще бъде с продължителност от 23 обиколки, е предвидено за утре от 17:00 часа българско време.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Дренажът на пистата в Маями притеснява Верстапен

Дренажът на пистата в Маями притеснява Верстапен

  • 1 май 2026 | 18:32
  • 1001
  • 1
MotoGP забранява участията с "уайлд кард" от 2027 година

MotoGP забранява участията с "уайлд кард" от 2027 година

  • 1 май 2026 | 18:17
  • 476
  • 0
Очаквано: Ферари с най-много новости за Гран При на Маями

Очаквано: Ферари с най-много новости за Гран При на Маями

  • 1 май 2026 | 17:51
  • 3395
  • 2
Кими Антонели призна, че има фундаментален проблем със стартовете му

Кими Антонели призна, че има фундаментален проблем със стартовете му

  • 1 май 2026 | 17:37
  • 1123
  • 0
Маями е статистически най-слабото състезание на Люис Хамилтън

Маями е статистически най-слабото състезание на Люис Хамилтън

  • 1 май 2026 | 17:12
  • 892
  • 0
Повреда спря Никола Цолов в тренировката в Маями

Повреда спря Никола Цолов в тренировката в Маями

  • 1 май 2026 | 16:52
  • 8152
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

  • 1 май 2026 | 15:22
  • 27305
  • 243
Локо (Сф) направи огромна крачка към спасението и остави Добруджа в опасната зона

Локо (Сф) направи огромна крачка към спасението и остави Добруджа в опасната зона

  • 1 май 2026 | 21:50
  • 14153
  • 55
Монтана се добра до точка срещу Септември

Монтана се добра до точка срещу Септември

  • 1 май 2026 | 19:22
  • 17482
  • 12
Апоел и Реал Мадрид в битка №2 от плейофите на Евролигата

Апоел и Реал Мадрид в битка №2 от плейофите на Евролигата

  • 1 май 2026 | 23:02
  • 2231
  • 0
Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

  • 1 май 2026 | 14:59
  • 24586
  • 51