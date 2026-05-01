Христо Арангелов: Получи се добър мач за зрителите

Старши треньорът на Септември (София) Христо Арангелов говори след равенството 1:1 срещу Монтана в сблъсък от 32-ия кръг на еfbet Лига.

Монтана се добра до точка срещу Септември

"Закономерен резултат. И двата отбора искаха да спечелят трите точки. Получи се добър мач за зрителите. Искахме да бъде по-офанзивни и да пресираме по-дълбоко. През седмицата ще анализираме какво се е получило.



Трябваше да имаме повече самочувствие и да държим топката, след като поведохме в резултата", заяви треньорът на Септември.

Снимки: Борислав Цветанов