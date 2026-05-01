Орела: Не са изчерпани шансовете ни, но трябва да побеждаваме

Старши треньорът на Монтана Атанас Атанасов сподели мнението си след равенството със Септември (1:1) в "Драгалевци". Отборът му остава на дъното в класирането, но наставникът е категоричен, че шансове за спасение все още има и футболистите му трябва да се борят докрай.

"Имахме достатъчно положения. На фона на играта, която показахме, заслужавахме да победим. След като не можеш да реализираш, трудно ще печелиш мачове. Вкарахме един гол, след като бяхме получили. Ако водим с два-три гола, тези грешки няма да са фатални. Продължаваме да се борим за това, което целим - оставане в групата. В никакъв случай не са изчерпани шансовете ни, но трябва да побеждаваме.

Хората, които са на тези позиции и трябва да решават мачовете, трябва да вдигнат увереността си. Ежике се разболя вечерта преди мача. Ще ги има тези неща - контузии, наказания. Имаме 23 полеви играчи, които трябва да дадат всичко от себе си", каза Орела.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов