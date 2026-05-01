  Орела: Не са изчерпани шансовете ни, но трябва да побеждаваме

Орела: Не са изчерпани шансовете ни, но трябва да побеждаваме

  • 1 май 2026 | 19:35
Старши треньорът на Монтана Атанас Атанасов сподели мнението си след равенството със Септември (1:1) в "Драгалевци". Отборът му остава на дъното в класирането, но наставникът е категоричен, че шансове за спасение все още има и футболистите му трябва да се борят докрай.

"Имахме достатъчно положения. На фона на играта, която показахме, заслужавахме да победим. След като не можеш да реализираш, трудно ще печелиш мачове. Вкарахме един гол, след като бяхме получили. Ако водим с два-три гола, тези грешки няма да са фатални. Продължаваме да се борим за това, което целим - оставане в групата. В никакъв случай не са изчерпани шансовете ни, но трябва да побеждаваме.

Монтана се добра до точка срещу Септември
Хората, които са на тези позиции и трябва да решават мачовете, трябва да вдигнат увереността си. Ежике се разболя вечерта преди мача. Ще ги има тези неща - контузии, наказания. Имаме 23 полеви играчи, които трябва да дадат всичко от себе си", каза Орела.

Снимки: Борислав Цветанов

Делегацията на БФС взе участие в 76-ия Конгрес на ФИФА

Делегацията на БФС взе участие в 76-ия Конгрес на ФИФА

  • 1 май 2026 | 14:26
  • 878
  • 0
Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

  • 1 май 2026 | 15:22
  • 19646
  • 164
Още един шеф пред раздяла с Локомотив (Сф)

Още един шеф пред раздяла с Локомотив (Сф)

  • 1 май 2026 | 14:17
  • 1836
  • 5
Дунав, Добруджа, Етър, Лудогорец, ЦСКА, Бешикташ и Рапид са сред участниците в турнира "Северна звезда"

Дунав, Добруджа, Етър, Лудогорец, ЦСКА, Бешикташ и Рапид са сред участниците в турнира "Северна звезда"

  • 1 май 2026 | 13:41
  • 2927
  • 0
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Левски - ЦСКА 1948

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Левски - ЦСКА 1948

  • 1 май 2026 | 13:10
  • 6157
  • 12
ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

  • 1 май 2026 | 13:06
  • 16051
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

  • 1 май 2026 | 15:22
  • 19646
  • 164
Монтана се добра до точка срещу Септември

Монтана се добра до точка срещу Септември

  • 1 май 2026 | 19:22
  • 10327
  • 10
Добруджа 0:0 Локомотив (София)

Добруджа 0:0 Локомотив (София)

  • 1 май 2026 | 20:00
  • 2843
  • 5
Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

  • 1 май 2026 | 14:59
  • 19167
  • 35
Следете със Sportal.bg плейофните мачове в Перник и Плевен от Sesame НБЛ

Следете със Sportal.bg плейофните мачове в Перник и Плевен от Sesame НБЛ

  • 1 май 2026 | 19:52
  • 2070
  • 0
Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

  • 1 май 2026 | 11:58
  • 37199
  • 153